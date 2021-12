Diocesi: Avezzano, l’Azione Cattolica spegne 110 candeline

L’Azione Cattolica della diocesi di Avezzano spegne 110 candeline e celebrerà l’anniversario, alla presenza del vescovo Giovanni Massaro, domani, 5 dicembre, alle 17 nella cattedrale di Avezzano. Il presidente diocesano, Massimiliano De Foglio, introdurrà due ospiti speciali: Emanuela Gitto (vicepresidente nazionale del Settore giovani) e Leonardo Di Battista (delegato regionale Ac di Abruzzo e Molise). A seguire, alle 17.30, la messa presieduta dal vescovo, in occasione del suo XXIX anniversario di ordinazione presbiterale. Durante la celebrazione consegnerà le tessere per l’adesione a ciascun presidente parrocchiale. Il 6 novembre 1911 l’allora vescovo Pio Marcello Bagnoli costituiva ufficialmente l’Azione Cattolica dei Marsi. Tante le iniziative messe in campo in questi anni: i tradizionali campi estivi nel seminario di Madonna a Monte di Collelongo, ai quali hanno partecipato intere generazioni di bambini ragazzi e giovani e dove nel 2014 è stato inaugurato il Villaggio della pace insieme ai ragazzi albanesi “Ambasciatori di pace”; le marce e le feste della pace, dalla cui spinta è nata la Tavola della pace. E ancora, gli esercizi spirituali e le scuole di formazione, che hanno accompagnato e accompagnano ancora oggi il discernimento e la vocazione di giovani sacerdoti e di giovani sposi. Negli ultimi anni l’Ac ha rinsaldato e costruito nuove alleanze, tra tutte quella con l’Agesci.