Diocesi: Reggio Emilia, stasera nella chiesa di San Francesco evento su Aldo Gastaldi “Bisagno”, “primo partigiano d’Italia” e Servo di Dio

Una serata per far conoscere la figura di Aldo Gastaldi “Bisagno”, medaglia d’oro della Resistenza, “primo partigiano d’Italia” e Servo di Dio. È quella in programma oggi, sabato 4 dicembre, dalle 21 nella chiesa di San Francesco a Reggio Emilia. L’iniziativa, che gode del patrocinio della diocesi e del Comune di Reggio Emilia, si aprirà con la proiezione del film-documentario “Bisagno”, di poco più di un’ora. A seguire si svolgerà un dibattito, moderato dal direttore del settimanale diocesano “La Libertà” Edoardo Tincani, al quale interverranno il regista Marco Gandolfo e Aldo Gastaldi, nipote omonimo di “Bisagno”. Le conclusioni saranno affidate al vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Massimo Camisasca.

L’evento è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle norme anti-Covid.