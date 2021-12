Natale: Unicef Italia, torna la Pigotta a sostegno dei programmi contro il Covid-19

A Natale torna la Pigotta dell’Unicef in tante piazze in Italia a sostegno di tanti bambini in difficoltà nel mondo. In particolare quest’anno i fondi raccolti dalla Pigotta sosteranno l‘impegno dell’Unicef contro il Covid-19 e il programma Covax per garantire accesso equo ai vaccini, ossia avere 3 miliardi di dosi di vaccino disponibili.

“Quest’anno adottare una Pigotta non significa solo fare un gesto di amore, ma un gesto di protezione”, ha dichiarato Carmela Pace, presidente Unicef Italia. “Chiunque deciderà di adottare una Pigotta farà felice chi la riceverà e garantirà protezione dal Covid-19 a tante persone vulnerabili e i loro bambini nei paesi in via di sviluppo. Invitiamo tutti nelle piazze e presso i comitati locali e provinciali Unicef a scegliere la propria Pigotta da adottare e contribuire in questo modo a garantire una vita più sicura e serena a tanti bambini e famiglie vulnerabili”.

La Pigotta è la bambola di pezza dell’Unicef, realizzata con passione dai volontari attraverso attività nelle scuole, nei centri anziani o nei comitati locali presenti sul territorio italiano. Ogni Pigotta adottata, rappresenta un circolo di solidarietà che unisce coloro che l’hanno realizzata, le persone che l’hanno adottata e i bambini che grazie alla donazione verranno aiutati. Quest’anno, la storica bambola di pezza sostiene la campagna Covax. È possibile adottarla a fronte di un contributo minimo di 20 euro, in tante piazze in Italia e presso i comitati provinciali Unicef. Sul sito www.pigotta.it è possibile cercare la piazza più vicina.