Terra Santa: Nazareth, migliaia di persone in piazza per l’accensione dell’albero di Natale

A Nazareth, in Galilea, migliaia di persone hanno partecipato nei giorni scorsi alla cerimonia di accensione dell’albero, evento organizzato dall’Associazione della marcia di Natale in collaborazione con le associazioni scout e con le autorità cittadine. La cerimonia, riferisce Fides, inaugura la serie di eventi pubblici disseminati nelle settimane del tempo di Natale. La partecipazione all’appuntamento, cancellato lo scorso anno a causa della pandemia, lascia presagire che quest’anno anche alle grandi solennità cristiane del tempo di Natale celebrate in Terra Santa potranno di nuovo prender parte moltitudini di fedeli e pellegrini. L’Associazione della marcia di Natale a Nazareth opera da decenni con l’intento di mettere in risalto il profilo santo e universale della città dove è avvenuto l’annuncio dell’Angelo a Maria. Quest’anno tra gli eventi messi in programma figurano anche diverse performances artistiche internazionali compresa una rappresentazione dello Schiaccianoci, il balletto con musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij.