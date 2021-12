Volontariato: Csv Cosenza, domani uno spettacolo teatrale con storie di persone che si dedicano agli altri

In Italia circa 6 milioni e mezzo di persone si dedicano agli altri. L’attrice sociale Tiziana Di Masi porta in scena le loro storie di volontariato con la pièce teatrale “IoSiamo, dall’io al noi” organizzato da Csv (Centro servizi per il volontariato) Cosenza il 5 dicembre, Giornata internazionale del volontariato (ore 17.30, al Cinema Garden di Rende). L’evento ha l’obiettivo di promuovere la cultura del volontariato invitando tutti (adulti, giovani, anziani) a mettersi in gioco e a diventare volontari. “Straordinariamente normale” è lo slogan della campagna di promozione del volontariato ideata dal Centro servizi che sarà rilanciata durante lo spettacolo. Intanto Emanuele Alecci, presidente del Csv di Padova e Rovigo e il giornalista Riccardo Bonacina del giornale “Vita” hanno chiesto al premier Draghi di dichiarare il 2022 anno del volontariato. La candidatura non è soltanto la richiesta di un riconoscimento formale dell’impegno gratuito di milioni di persone, ma ha la finalità di accreditare la solidarietà attiva come principio irrinunciabile e fondante di ogni democrazia moderna. A Cosenza e provincia sono oltre 15mila i volontari mentre gli enti di terzo settore sono circa 1.700. La pandemia ha fatto crescere la voglia di impegnarsi nel sociale e tra il 2020 e il 2021 sono 41 i nuovi enti nati in cui prestano attività gratuite oltre 300 persone. Sempre in quest’arco temporale sono stati circa 150 i volontari occasionali che si sono attivati tramite il Csv. L’evento del 5 dicembre è gratuito e aperto ai volontari e ai cittadini. Lo spettacolo è il primo dei 16 appuntamenti solidali inseriti nel cartellone “Tutto un altro Natale”.