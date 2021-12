Papa a Cipro: in volo verso la Grecia. Arrivo ad Atene previsto per le 11

(Foto Vatican Media/SIR)

Questa mattina, dopo aver celebrato la messa in privato, Papa Francesco si è congedato dal personale, dai benefattori e dagli amici della Nunziatura apostolica di Nicosia e si è trasferito in auto all’Aeroporto internazionale di Larnaca dove, alle ore 9.10 (8.10 ora di Roma), ha avuto luogo la cerimonia di congedo da Cipro. All’arrivo in Aeroporto, il Papa è stato accolto dal presidente della Repubblica, Nicos Anastasiades, con il quale all’ingresso della sala VIP Lounge ha avuto luogo un breve incontro privato.

Dopo la Guardia d’Onore e il saluto delle rispettive Delegazioni, alle ore 9.35 (8.35 ora di Roma) Papa Francesco è partito alla volta di Atene a bordo di un A320neo dell’Aegean. L’arrivo all’Aeroporto internazionale di Atene è previsto per le ore 11.10. (10.10 ora di Roma).