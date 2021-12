Ordinariato militare: in distribuzione i calendari 2022 realizzati dalla Fondazione Missio della Cei

Sono in distribuzione i calendari 2022 dell’Ordinariato militare per l’Italia (Omi). Realizzati dalla Fondazione Missio della Cei, ogni anno le edizioni riservate alla Chiesa castrense vengono personalizzate, riportando alcuni eventi rilevanti che hanno caratterizzato la vita della diocesi. Il calendario da tavolo 2022, rende noto l’Omi, presenta nel frontespizio la statua della Madonna di Loreto “più a nord d’Europa”, custodita all’interno di una “grotta” di roccia nell’area dell’aeroporto militare di Keflavik, in Islanda. In chiusura due immagini: la prima relativa alla visita a Taranto dell’Ordinario militare, mons. Santo Marcianò, presso l’hub vaccinale alla Scuola volontari dell’Aeronautica. L’altra riporta la Via Crucis del Venerdì santo in Kosovo, a Pristina, presso Camp Film City.