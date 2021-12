Diocesi: Bologna, da domani messa domenicale delle 11 dal santuario della Madonna di S. Luca trasmessa su ÈTv-Rete7

Dal 5 dicembre, tutte le domeniche alle 11, verrà trasmessa su ÈTv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre) la messa dal santuario della Beata Vergine di San Luca a Bologna. La richiesta dell’emittente è stata recepita dall’Ufficio comunicazioni sociali ed è stato siglato un accordo con l’arcidiocesi.

“Abbiamo accettato volentieri l’offerta di ÈTv – afferma il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi – di trasmettere la messa dal santuario di San Luca e per questo ringraziamo. È una grande opportunità da uno dei luoghi più importanti della nostra arcidiocesi, quello che più ci ricorda la maternità della Chiesa. Quella Chiesa madre che ci raggiunge e ci raccoglie nella distanza e che continua a generare la presenza di Cristo nella nostra vita, con una partecipazione che non è digitale ma sempre spirituale. Incoraggiamo una partecipazione in presenza ma, quando non si può, riprendiamo quel collegamento che anche durante la pandemia ci ha permesso di restare legati”.

“Come emittente – afferma Simone Baronio, editore di ÈTv – riteniamo sia un dovere nei confronti della comunità cattolica bolognese e dell’Emilia-Romagna trasmettere la messa festiva sul nostro canale. Per di più, riteniamo di alto valore simbolico e spirituale diffondere la liturgia celebrata nel Santuario della Beata Vergine di San Luca, patrona dei bolognesi”.