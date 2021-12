Giovane ucciso a New York: il vescovo di Alba, mons. Brunetti, dalla famiglia per esprimere cordoglio

(foto Facebook Davide Giri)

“Nella mattinata di oggi, mons. Marco Brunetti vescovo di Alba si è recato presso la famiglia di Davide Giri, il giovane accoltellato a New York giovedì scorso, per esprimere le sue condoglianze ed essere vicino a tutta la famiglia che vive a Scaparoni, frazione di Alba. Davide Giri, in America per studiare, era molto conosciuto in città per il suo impegno come volontario nelle parrocchie di Santa Margherita e del Mussotto”. Lo riferisce in una nota stampa l’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi che riporta la seguente dichiarazione del vescovo: “Nel visitare la famiglia di Davide, papà, mamma fratello e sorella, ho potuto esprimere la vicinanza mia personale e della comunità cristiana albese e ho condiviso il dolore di una famiglia affranta per l’accaduto ma piena di speranza cristiana. I genitori mi hanno detto: ‘Davide era molto di più di quello che i giornali hanno scritto, veramente onorava il quarto comandamento, onora il padre e la madre, e aveva un grande senso della famiglia’”.