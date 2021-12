Natale: Sos Villaggi dei bambini, un regalo solidale per sostenere i ragazzi seguiti nei diversi progetti

Sos Villaggi dei bambini entra in pieno mood natalizio con le “Eat me Box – Candle in the wind”, il regalo solidale ideato per il Natale 2021 che, oltre a deliziare il palato, supporterà concretamente i bambini e i ragazzi seguiti nei 7 Programmi e Villaggi Sos.

Tre le proposte gastronomiche, tutte realizzate con prodotti freschi e di primissima qualità: Sweet Christmas, dolci tentazioni per un goloso Natale, composta da mini pandoro Borsari, mini panettone Borsari, biscottini alberello di Natale, candy cane e biscotto omino pan di zenzero. C’è anche Santa Claus is coming to home con panettone mignon Borsari, pandoro tradizionale Borsari, biscotto omino pan di zenzero, biscottini alberello di Natale, cioccolato con mandorle a scaglie, candy cane, mini marshmallow Merry Christmas, taralli alla curcuma e pepe, taralli di grano arso, fave piccanti e arachidi al wasabi. Infine Happy Christmas, per gli amanti del salato, con frollini pomodorini secchi e olive, taralli alla curcuma e pepe, taralli di grano arso, arachidi al wasabi, fave piccanti, salsiccette, olive di Cerignola De Carlo, candy cane e bottiglia prosecco La Tordera doc Treviso brut da 200 ml.

Tutte le confezioni contengono la candela di Sos Villaggi dei bambini e possono essere acquistate presso il punto vendita di via Sabotino 28 a Roma, oppure on line sul sito web, entro e non oltre il 13 dicembre. La consegna verrà effettuata esclusivamente nella città di Roma e a Milano in data 14 dicembre.