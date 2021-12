Diocesi: Reggio Calabria-Bova, nel pomeriggio mons. Morrone presiede l’ordinazione di cinque nuovi diaconi

Cinque nuovi diaconi per l’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. Questo pomeriggio, alle 18, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’arcivescovo Fortunato Morrone, verranno ordinati diaconi i seminaristi Matteo De Pietro e Maurizio Demetrio, entrambi della parrocchia di Santo Stefano di Nicea in Archi, di Giuseppe Stranieri della parrocchia di San Paolo Apostolo, e di François d’Assise Ratsimbazafy e Onjaniaina Ferdinand Razafimamonjy della diocesi di Morondava, in Madagascar.

All’evento di grazia parteciperà tutta la comunità del Seminario Pio XI, che nello scorso mese di novembre ha già visto l’istituzione di 3 lettori e l’ammissione agli ordini sacri di 9 seminaristi.