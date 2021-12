Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate quasi 98 milioni di dosi, vaccinate oltre 45,7 milioni di persone over 12

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 97.959.273 somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questa mattina, emerge che sono 45.752.535 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari all’84,71% della popolazione italiana over 12. Sono 47.333.941 le persone (pari all’87,64% della popolazione over 12) ad aver ricevuto almeno la prima dose mentre sono già 7.992.913 le dosi addizionali e quelle di richiamo (booster) somministrate.

In totale sono 50.463.677 le somministrazioni a donne e 47.495.596 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 3.249.126 i 12-19enni ad aver completato il primo ciclo, 5.134.251 i 20-29enni, 5.498.884 i 30-39enni, 7.138.073 i 40-49enni, 8.242.316 i 50-59enni, 6.706.012 i 60-69enni, 5.502.331 i 70-79enni, 3.486.404 gli 80-89enni e 795.137 gli over 90. Per quanto riguarda le dosi addizionali/booster sono 15.443 i 12-19enni ad averla ricevuta, 262.435 i 20-29enni, 374.791 i 30-39enni, 687.256 i 40-49enni, 1.200.475 i 50-59enni, 1.468.375 i 60-69enni, 1.484.552 i 70-79enni, 2.088.720 gli 80-89enni e 410.866 gli over 90.

Rispetto alle 105.111.344 dosi finora disponibili in tutta Italia (74.042.089 di Pfizer/BioNTech, 17.681.060 di Moderna, 11.544.611 di AstraZeneca e 1.843.584 di Janssen), ne sono state inoculate il 93,2%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 2.000.772 a fronte di 2.390.165 effettuate a febbraio, di 6.073.600 a marzo, di 9.789.201 ad aprile, di 15.109.748 a maggio, di 16.713.685 a giugno, di 16.714.330 a luglio, di 9.202.954 ad agosto, di 6.894.923 a settembre, di 5.013.393 a ottobre e di 6.600.187 a novembre. Nel mese di dicembre – secondo i dati disponibili al momento – sono state 1.415.630 le somministrazioni totali che hanno riguardato 97.358 prime dosi (comprese 271 di vaccino monodose Janssen), 68.697 seconde dosi, 1.247.559 tra dosi addizionali e di richiamo. Da inizio campagna, sono state raggiunte 1.623.854 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.