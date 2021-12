Volontariato: domani evento promosso da Csv, Terzo settore e Caritas. “Dall’emergenza alle sfide per la ripresa”

Csvnet, Forum nazionale Terzo settore e Caritas italiana organizzano per domenica 5 dicembre un evento in occasione della 36ª Giornata internazionale del volontariato indetta dalle Nazioni Unite. “L’obiettivo della giornata – spiega un comunicato – è valorizzare la generosità, l’altruismo e l’impegno dei volontari che quotidianamente donano il loro tempo e le loro capacità per comunità più coese e solidali, a sostegno delle persone più fragili”. “Volontari ora per un futuro condiviso. Dall’emergenza alle sfide per la ripresa” è il titolo dell’iniziativa, che dalle 10 alle 13 animerà il teatro Sala Umberto di Roma (via della Mercede, 50). Al centro del programma, moderato da Stefano Arduini, direttore di Vita non profit, il futuro del volontariato e le sfide che dovrà affrontare insieme a tutto il terzo settore. I promotori – Chiara Tommasini, presidente di Csvnet, Vanessa Pallucchi, portavoce Forum nazionale del Terzo settore, e don Andrea La Regina di Caritas Italiana – ne discuteranno con Luca Gori dell’Università S. Anna di Pisa e Linda Laura Sabbadini, ricercatrice Istat. A seguire alcuni volontari porteranno la loro esperienza e testimonianza su tre temi chiave – sostenibilità, beni comuni e povertà – confrontandosi con personalità del mondo accademico e del non profit: Gregorio Arena, già presidente di Labsus, l’economista Leonardo Becchetti e la sociologa Federica De Lauso. La giornata sarà arricchita dal contributo artistico dell’attore e cantante Lorenzo Baglioni e dell’attrice di teatro civile Tiziana Di Masi.