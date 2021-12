Giovani: Società San Vincenzo de’ Paoli lancia “Nei suoi panni”, il progetto che educa alla solidarietà

“Comunicare la solidarietà ai giovani, in un mondo che sembra averla dimenticata”. È questa la sfida che la Società di San Vincenzo de’ Paoli ha deciso di raccogliere con il progetto “Nei suoi panni”. Un video interattivo che fa riflettere insieme studenti, docenti e genitori sulle difficoltà che si possono incontrare nella vita. Il video, girato in soggettiva, invita i giovani ad “immedesimarsi in un loro coetaneo, Marco, che improvvisamente passa da una vita agiata ad una di stenti e permette allo spettatore di entrare nella vita del protagonista e compiere insieme a lui delle scelte che potranno avere ripercussioni molto importanti per il suo futuro. Il filmato, e le sei stories che lo accompagnano, utilizzano lo stesso linguaggio parlato dai giovani, “uno slang ricco di neologismi ed abbreviazioni, che aiuta i ragazzi a diventare a loro volta protagonisti insieme a Marco”. “Il progetto – dichiara Antonio Gianfico, presidente della Federazione nazionale Società di San Vincenzo de’ Paoli – per la sua forte valenza pedagogica, è l’alleato ideale di docenti e genitori. Per questo abbiamo deciso di proporre ‘Nei suoi panni’ agli studenti delle seconde e terze classi superiori, coinvolgendo attivamente gli insegnanti, che hanno un ruolo determinante per costruire una società del futuro più attenta al bene comune”. Il docente inviterà la classe alla discussione e suggerirà ai ragazzi di “individuare le piccole e grandi fragilità” che stanno attorno a loro, per poi proporre, a loro volta, progetti che aiutino a risolverle. Le idee verranno inserite nel portale www.neisuoipanni.it e votate dal pubblico. Gli studenti coinvolgeranno genitori e parenti chiedendo loro di votare. I progetti migliori verranno finanziati dalla Società di San Vincenzo de’ Paoli che consegnerà alla scuola un premio in denaro. Una iniziativa che vuole essere anche una proposta per i nuovi percorsi di Educazione civica nelle scuole.

Per maggiori informazioni consultare: https://youtu.be/_98i96sRP9w e il sito web dedicato https://www.neisuoipanni.it