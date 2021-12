Coronavirus Covid-19: ieri oltre 1,2 milioni di certificazioni verdi scaricate in Italia. Da lunedì in vigore il green pass rafforzato

Per il terzo giorno consecutivo si è registrato in Italia un record per i green pass scaricati negli ultimi mesi. Nella giornata di ieri sono stati 1.240.703, più dei 1.191.447 scaricati giovedì e dei 1.184.278 di mercoledì. A pochi giorni dell’entrata in vigore del green pass “rafforzato”, ancora una volta, la maggioranza delle certificazione sono stati scaricate dopo tampone negativo (766.715), mentre 464.459 sono quelle emesse dopo l’avvenuta vaccinazione e 9.529 a seguito di guarigione. In tutta Italia, dall’entrata in vigore del green pass ne sono stati scaricati 141.652.263.