Avvento: mons. Spinillo (Aversa), “è tempo di liberazione, di speranza, di fiducia”

“Il tempo di Avvento è tempo di liberazione, di speranza, di fiducia in Colui che viene a liberarci”. Lo afferma mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, nel videomessaggio che ha registrato per la seconda domenica di Avvento. “Quando le altre sicurezze in cui abbiamo confidato sembrano venir meno, il Signore si presenta e ci chiama ad essere autentici, a cercare la vita che Egli ci dona e che ci permette di essere protagonisti del bene”. Il cammino di Avvento, prosegue il vescovo, “si sviluppa e in questa seconda domenica siamo chiamati a contemplare il Signore che libera i prigionieri” anche “da quelle dipendenze che schiacciano l’umanità”. Commentando poi la seconda lettura, mons. Spinillo osserva che “saper riconoscere il meglio significa davvero essere desti, attenti, pronti ad accogliere la liberazione. A riconoscere ciò che è giusto, ciò che è essenziale per la nostra vita”. Nel Vangelo “la voce di Giovanni il Battista, che risuona nel deserto, ci invita a preparare la via del Signore, con fiducia e con speranza grande”. “In questa settimana – conclude il vescovo – ci accompagna l’Immagine di Maria Immacolata, Colei che è senza macchia di peccato” e che “diventa per noi l’immagine dell’umanità nuova, bella, vergine, non contaminata dal peccato, desiderosa solo di incontrare la luce di Dio”.