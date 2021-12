Taizé: salta per la seconda volta l’incontro europeo di Torino. Appuntamento a fine anno online e a luglio “in presenza” in città

Salta per il secondo anno consecutivo l’incontro europeo dei giovani a Torino animato da Taizé. È stata la comunità a comunicarlo con una nota: “Con le nuove restrizioni legate all’evoluzione della pandemia, non sarà purtroppo possibile vivere l’Incontro europeo di Torino come lo avevamo immaginato. Ci dispiace che non potremo accogliere alla fine dell’anno coloro che avevano già organizzato il loro viaggio e ringraziamo le Chiese e gli abitanti di Torino per tutte gli sforzi fatti negli ultimi mesi”. Si è così deciso, di svolgere “eccezionalmente” l’Incontro europeo in due fasi successive. Dal 28 dicembre 2021 al 1° gennaio 2022, avrà luogo un incontro online. Le trasmissioni saranno fatte da Torino, con alcuni fratelli e con la partecipazione dei giovani della Regione. Ma per tutti coloro che vorranno partecipare potranno farlo via internet. Il programma sarà pubblicato molto presto. Poi, dal 7 al 10 luglio 2022, le Chiese di Torino invitano i giovani europei a venire numerosi a questa nuova tappa del pellegrinaggio di fiducia sulla terra. “I partecipanti – ricordano i fratelli di Taizé – saranno alloggiati in famiglie e parrocchie della zona, e si incontreranno per preghiere, tempi di scambio e workshops, tra i quali la possibilità di pregare davanti alla Santa Sindone. I giovani che lo desiderano potranno fermarsi qualche giorno a Taizé sulla strada per Torino o dopo l’incontro sulla via del ritorno”.