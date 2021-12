Diocesi: Prato, oggi al Museo dell’Opera del Duomo un laboratorio creativo per famiglie su San Nicola

(Foto: diocesi di Prato)

Il 6 dicembre è il giorno in cui si celebra San Nicola, la cui figura ha dato lo spunto per il personaggio di Babbo Natale. Il Museo dell’Opera del Duomo di Prato propone un laboratorio creativo per famiglie per conoscere la storia di San Nicola, osservando nel Museo le opere che lo raffigurano, e realizzare insieme un calendario dell’avvento.

L’appuntamento con “Aspettando San Nicola, l’antenato di Babbo Natale” è per oggi, sabato 4 dicembre, dalle 15.30 alle 17, al Museo dell’Opera del Duomo.

Riprende, infatti, nel mese di dicembre l’appuntamento del sabato pomeriggio al Museo dell’Opera del Duomo con giochi, laboratori e visite animate rivolti a adulti e bambini. Fiabe, racconti popolari e tradizioni locali prenderanno vita nel museo partendo dalla suggestione delle opere in esso contenute e attraverso visite animate e laboratori pratici.

Il laboratorio “Aspettando San Nicola, l’antenato di Babbo Natale” è rivolto ai bambini dai tre anni in su.