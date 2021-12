Progetto Policoro: Assisi, in corso la formazione nazionale con animatori di comunità di oltre 130 diocesi

Ad Assisi fino a domani, domenica 5 dicembre, si sta svolgendo il 40° corso di formazione nazionale degli animatori di comunità del Progetto Policoro, una bella realtà della Chiesa italiana che tenta di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione in Italia, attraverso la sfida di tenere vivo il legame giovani-Vangelo-lavoro. Dopo due anni di incontri a distanza o solo a livello locale, i giovani si incontrano tutti ad Assisi in presenza: più di 130 diocesi rappresentate e più di 180 animatori di comunità. Il tema dell’anno è l’appassionarsi e il testimone di questa passione per la vita in tutti i suoi aspetti è don Lorenzo Milani. Gli interventi di esperti si alternano con momenti di preghiera, testimonianze, una pièce teatrale, ma soprattutto laboratori in cui mettersi in gioco di persona ed acquisire strumenti e competenze, per diventare autentici animatori di diocesi e territori sul tema giovani e lavoro. Quest’anno, per la prima volta, viene allestito un vero e proprio spazio di silenzio e di preghiera, chiamato “la tenda di Abramo”, un luogo intimo in cui ascoltare la Parola e ricevere ascolto. “In un tempo come questo – spiegano i promotori – abbiamo tutti bisogno di cuori in cui far riposare le nostre paure, lanciare le nostre grida, versare le nostre lacrime e osare tutta la speranza che ci abita”.