Vigili del Fuoco: Mattarella, “per le doti di professionalità, generosità e umanità riscuotono stima e affetto di tutta la comunità nazionale”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“In occasione della Festa di Santa Barbara, rivolgo il riconoscente saluto a i Vigili del Fuoco di cui, in anni, ho potuto particolarmente apprezzare le doti di professionalità, generosità e umanità per le quali riscuotono la stima e l’affetto di tutta la comunità nazionale”. Si apre con queste parole il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del ministero dell’Interno, prefetto Laura Lega, in occasione della Festa di Santa Barbara.

Ricordando che “il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nel corso del 2021 ha celebrato alcune importanti ricorrenze”, il Capo dello Stato sottolinea che “la memoria della lunga storia di questo Corpo si unisce alla constatazione del suo costante progresso tecnologico, che procede di pari passo con gli sviluppi di una cultura della prevenzione e della protezione dai rischi in continuo divenire”.

Mattarella evidenzia che “l’impegno dei Vigili del Fuoco a tutela della vita umana e della pubblica incolumità, nonché dell’integrità dei beni pubblici e privati, si è rinnovato anche di recente in occasione di eventi alluvionali e incendi boschivi che hanno colpito diverse località del Paese e, per fronteggiare i quali, l’abnegazione e il coraggio dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari, in concorso con le altre componenti di Protezione civile, sono risultati essenziali”. “Allo stesso modo fondamentale – prosegue –, tanto più ln questa delicata fase di ripresa economica, è il ruolo svolto a garanzia della sicurezza delle attività produttive e dei luoghi di lavoro, che sempre più assumerà valenza strategica anche per accompagnare adeguatamente i percorsi di crescita e modernizzazione delle imprese”. “Nel commosso ricordo del sacrificio di quanti hanno perso la vita durante l’attività di servizio – conclude il presidente –, rinnovo i sentimenti di gratitudine di tutta la Comunità nazionale alle donne e agli uomini del Corpo e alle loro famiglie che ne supportano l’impegno”.