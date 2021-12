Avvento: Padova, ogni domenica il vescovo Cipolla presiede la messa in una parrocchia della diocesi

“Verso un noi sempre più grande”, è lo slogan che accompagna l’Avvento 2021 della diocesi di Padova e “richiama il tema della fraternità e dell’amicizia sociale sottolineato da Papa Francesco nell’enciclica ‘Fratelli Tutti’”. Con questo intento d’incontro, di ampliamento del “noi” e nell’ottica del cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa diocesana, il vescovo Claudio Cipolla nelle domeniche di Avvento celebrerà messe in parrocchie del territorio, a cui sono invitate di volta in volta anche alcune realtà. Domani, domenica 5 dicembre, seconda del tempo di Avvento, mons. Cipolla presiederà la santa messa alle 11.30 nella chiesa parrocchiale di Tencarola (Selvazzano Dentro) dove incontrerà in particolare la comunità parrocchiale e le cooperative sociali del territorio. Domenica 12 dicembre, terza del tempo di Avvento, il vescovo sarà alla chiesa degli Eremitani, alle 12 con una celebrazione a cui sono stati invitati gli operatori del mondo dello spettacolo, della musica e del teatro della città di Padova. Domenica 19 dicembre, quarta del tempo di Avvento, la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Cipolla sarà invece alle 11 nella chiesa della Sacra Famiglia a Padova dove incontrerà oltre alla comunità parrocchiale anche alcune realtà di pastorale familiare. La stessa domenica, alle 16, nella chiesa di Santa Sofia a Padova ci sarà la benedizione delle mamme e delle famiglie che attendono un figlio.