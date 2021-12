Diocesi: Como, domani la Giornata del Seminario. Mons. Cantoni, “la chiamata non è una semplice auto candidatura o un frutto di un entusiasmo momentaneo”

La Chiesa di Como vivrà domani, domenica 5 dicembre, la Giornata del Seminario. In diocesi, attualmente, sono 22 i seminaristi in formazione.

Nell’editoriale pubblicato per l’occasione sul Settimanale della diocesi di Como, il vescovo Oscar Cantoni sottolinea che “la chiamata a seguire Gesù nel presbiterato, se è autentica, e non una semplice auto candidatura o un frutto di un entusiasmo momentaneo, viene sempre da Lui, il Padrone della messe, che prende per primo l’iniziativa e raggiunge i singoli nei modi più diversi”. Per il presule, “è sempre bello ascoltare le testimonianze dei vari chiamati ed è motivo di giubilo e di stupore considerare come il Signore continui a raggiungere e a interpellare i giovani, anche quelli di oggi. Li affascina in modo così intenso che ogni chiamato, se lo vuole, giunge a considerare tutto il resto come una ‘perdita’ al motivo di seguire Gesù nel servizio alla Chiesa”.

La Giornata del Seminario è occasione per presentare ufficialmente il sito web seminario.como.it.