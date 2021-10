Polonia: domenica Giornata dedicata a Giovanni Paolo II. Messaggio dei vescovi, “grandi sfide per l’umanità che cerca fondamento della vita”

“Dall’inaugurazione del pontificato di Giovanni Paolo II sono passati ben 43 anni” durante i quali “sono cambiati alcuni tormenti e paure vissuti dagli uomini”: lo osservano i vescovi polacchi nella lettera pastorale stilata in occasione della XXI Giornata di Papa Giovanni Paolo II, celebrata dalla Chiesa in Polonia domenica 10 ottobre. “Oggi siamo testimoni di sofferenze degli uomini in tutto il mondo a causa della pandemia del coronavirus” ma l’intera umanità “deve far fronte a molte altre tragedie” come “fame, catastrofi naturali, perdita di abitazione, migrazioni forzate, tratta degli esseri umani, dipendenze e solitudine”, scrivono i presuli. Nella lettera, inoltre, elencano altre “minacce a carattere globale come conflitti armati, inquinamento ambientale, perdita del senso morale o utilizzo improprio delle nuove tecnologie”. “Di fronte a una realtà soggetta a dei cambiamenti così repentini, l’uomo è alla ricerca continua del fondamento sul quale avrebbe potuto basare la propria vita”, evidenziano i vescovi, sottolineando che “san Giovanni Paolo II in maniera univoca individuava tale fondamento in Gesù Cristo” e che “Gesù Cristo costituisce la risposta più completa a tutte le domande riguardanti l’uomo e la sua sorte”.

Nell’ultima parte della lettera, i vescovi rilevano l’importanza dell’insegnamento della religione nelle scuole dove le lezioni “spesso costituiscono l’unica occasione per presentare la figura di Gesù ai bambini e ai giovani”. La loro importanza sembra tanto più rilevante, in quanto, nella società civile polacca, ci sono sempre più “voci contrarie” a tale insegnamento. Concludendo il messaggio, i presuli invitano i fedeli a contribuire fattivamente all’opera della fondazione Opera del Nuovo Millennio che coltivando il ricordo del Papa polacco ogni anno aiuta duemila giovani studenti a raggiungere degli obiettivi prefissati. La raccolta di fondi per finanziare l’Opera viene lanciata in ogni parrocchia proprio in concomitanza con la Giornata del Papa.