Diocesi: Rimini, oggi un incontro pubblico in vista della beatificazione di Sandra Sabattini

In vista della beatificazione della giovane riminese Sandra Sabattini, in programma il prossimo 24 ottobre, la diocesi di Rimini ha organizzato un incontro pubblico in cui presentare l’evento e, soprattutto, riflettere sulla sua importanza per tutta la Chiesa riminese. “Non solo una celebrazione – sottolinea la curia – ma un ‘dono’ per tutta la Chiesa riminese e per l’intero territorio.

La cerimonia è prevista per domenica 24 ottobre, alle ore 16, presso la basilica cattedrale di Rimini, e sarà presieduta dal card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Per le necessarie misure di sicurezza anti-Covid, i partecipanti (1.200 persone) saranno disposti a sedere a un metro di distanza, distribuiti su quattro settori: il primo è la basilica cattedrale, dove oltre ai preti, ai diaconi e al servizio liturgico, saranno presenti le comunità parrocchiali, la parrocchia San Girolamo, la Comunità Papa Giovanni XXIII e altre associazioni e rappresentanti di ogni comunità religiosa del territorio. Gli altri settori saranno il sagrato, la corte interna e la Sala Manzoni (via IV Novembre 37, nel centro storico di Rimini).

Necessaria l’iscrizione presso la segreteria diocesana, ogni mattina dalle 8.30 alle 12 fino al 16 ottobre (o, in alternativa, attraverso la mail beatificazionesandra@diocesi.rimini.it). Per chi non potrà partecipare alla celebrazione, è prevista la diretta streaming su IcaroTv (icaroplay.it), sul sito dedicato sandrasabattini.org e sulle pagine Facebook di Newsrimini, IcaroTv e ApgXXIII.

“Raccontare le figure dei santi è complesso – le parole del vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi –. Perché sono spesso figure appartenenti a un passato remoto, venerate e percepite come lontane. Sandra, con il suo vivere la santità nel quotidiano, è una figura che si fa presente e vicina, rappresentando una vera e propria boccata d’ossigeno in un mondo spezzato come quello di oggi. Per questo dobbiamo fare la scelta giusta su quale approccio avere nei suoi confronti: un approccio profetico, accogliendo il suo messaggio di ‘scegliere l’Amore e basta’”.

Papa Francesco ha definito Sandra Sabattini, la prima fidanzata beata, una “santa della porta accanto”. Moriva il 2 maggio del 1984, a seguito di un incidente stradale avvenuto pochi giorni prima a Igea Marina, dove si trovava per partecipare a un incontro della Comunità Papa Giovanni XXIII di cui faceva parte, e nella quale si era formata nella fede, grazie anche all’incontro decisivo con don Oreste Benzi.