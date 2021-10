Incontro al Colosseo: Grande Imam Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, “interi continente privati del vaccino”

La produzione del vaccino e la sua distribuzione nel mondo “non sono stati all’altezza delle responsabilità, provocando così la morte di 5 milioni di vittime in meno di due anni”. Lo ha detto il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, intervenendo all’incontro di pace al Colosseo organizzato dalla Comunità di Sant’ Egidio. “La criticità grave nella distribuzione ha privato interi continenti dal vaccino. Le ultime statistiche indicano che la percentuale dei vaccinati in Africa è tra 2- 3%, mentre in altri continenti la metà o addirittura i tre quarti della popolazione hanno ottenuto il diritto alla vita grazie alla disponibilità del vaccino”. “Questa crisi – ha detto quindi il Grande Imam – ha messo a nudo una povertà estrema a livello del dovere della coscienza e della responsabilità, e il mondo ha subito una sconfitta nonostante gli sforzi profusi dalle istituzioni religiose, dai loro rappresentanti e dalla loro leadership, per favorire un approccio di collaborazione e lo scambio dei beni, dando precedenza all’interesse pubblico rispetto agli interessi privati. Perciò ritengo che un nuovo appello sia doveroso per ricordare alla gente la presenza di Dio altissimo, la necessità di tornare ad avvicinarsi a lui, invocando la sua misericordia, con la speranza di fermare questa epidemia. Non vi è alternativa o mezzo se non la preghiera e le invocazioni con un cuore puro e un comportamento retto”.