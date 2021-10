America Latina: Celam, ieri in Vaticano la presidenza ha incontrato il card. Ouellet

In occasione della presenza a Roma, per l’inizio del Sinodo dei vescovi, di alcuni membri della presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), si è svolto ieri un incontro con il card. Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina (Cal). All’incontro hanno partecipato mons. Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Celam, il card. Odilo Scherer, primo vice presidente, mons. Jorge Eduardo Lozano, segretario generale, padre David Jasso, segretario generale aggiunto.

“Abbiamo condiviso con il card. Ouellet i progressi del Celam nell’attuazione del processo di rinnovamento e ristrutturazione, nonché alcuni dettagli sulla prima Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi, che celebreremo dal 21 al 28 novembre di quest’anno, con la partecipazione di oltre 1.000 delegati del popolo di Dio, tra vescovi, sacerdoti e diaconi, religiosi e religiose, laici e laiche, oltre ad alcuni ospiti speciali”, ha affermato mons. Cabrejos, a conclusione dell’incontro.

La presidenza del Celam ha consegnato formalmente al porporato il documento di rinnovamento e ristrutturazione dell’organismo latinoamericano. “L’incontro con il card. Ouellet ci ha permesso di consolidare i vincoli di comunione, collegialità e collaborazione con la Santa Sede in un momento fondamentale per la vita della Chiesa, quando ci prepariamo all’apertura del cammino sinodale che ci spinge ad essere Chiesa aperta all’ascolto, al dialogo, alla partecipazione, alla comunione e alla missione”, ha concluso il presidente del Celam.