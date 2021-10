Povertà: Cri e Sanofi, prevenzione e supporto sanitario a chi vive condizioni di marginalità sociale

Distribuzione di kit igienico sanitari con beni di prima necessità, giornate dedicate a visite mediche specialistiche gratuite realizzate all’interno degli Ambulatori etici e delle Unità mobili della Croce rossa italiana, raccolta farmaci e prodotti per la cura della persona donati dai consumatori in 150 farmacie, per sensibilizzare sull’impatto della stagione invernale sulle persone senza dimora: sono alcune delle attività che la Croce rossa italiana e Sanofi, con la sua divisione Consumer healthcare, mettono in campo fino alla fine dell’anno in una campagna che vuole portare prevenzione e supporto sanitario alle persone che vivono gravi condizioni di marginalità sociale. Molti i comitati della Cri coinvolti in questa operazione di forte impatto sociale che punta a contrastare forme di povertà sanitaria, offrendo strumenti di intervento a supporto dell’attività dei volontari che assistono le persone più fragili. “Ci sono persone in stato di povertà assoluta o che vivono gravi condizioni di marginalità che non hanno accesso a forme di assistenza sanitaria e non possono affrontare spese mediche e questo è, purtroppo, un fenomeno in crescita”, sottolinea Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana: “I nostri volontari sono un presidio di aiuto e di sostegno per tante persone che fanno fatica a trovare forme di inclusione sociale. Con questa campagna ci auguriamo di dare un contributo all’operatività sui territori che, soprattutto con l’arrivo del freddo, aumenta ogni anno”. Per Matteo Scarpis, general manager della Business unit Consumer healthcare per l’Italia “aiutare ogni giorno le persone a vivere una vita più completa e sana è il nostro obiettivo, oggi e nei confronti delle generazioni future. Nella giornata dell’8 ottobre i nostri collaboratori, insieme ai volontari della Croce rossa italiana, saranno impegnati in 150 farmacie su tutto il territorio nazionale per supportare la raccolta di farmaci e prodotti per la cura della persona donati dai clienti delle farmacie e la loro conseguente distribuzione alle persone bisognose”.