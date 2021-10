Salute mentale: “Tutti matti per il riso”, nelle piazze italiane due giorni di raccolta fondi promossi dalla fondazione Progetto Itaca

Fondazione Progetto Itaca promuove l’evento nazionale di raccolta pubblica di fondi “Tutti Matti per il Riso” il 9 e il 10 ottobre nelle principali piazze italiane in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. L’evento giunto ormai alla VII edizione, porterà oltre 300 volontari di Progetto Itaca nelle principali piazze italiane per promuovere un’informazione corretta e sensibilizzare la comunità per superare lo stigma e il pregiudizio sulle patologie mentali. Sarà possibile sostenere le attività con una donazione, a fronte della quale verrà offerta una confezione da 1 kg di riso Carnaroli o Ribe integrale. Testimonial dell’iniziativa per il secondo anno consecutivo è Antonio Guida, executive chef del ristorante Seta del Mandarin Oriental a Milano. Lo chef ha realizzato per l’occasione due esclusive ricette “Risotto con zucchine trombetta e semi misti” e “Risotto con lampone e crema di erbe” che verranno consegnate in regalo a tutti coloro che sosterranno l’iniziativa. I due giorni saranno anche l’occasione per presentare il nuovo progetto “Youth in Mind” che si propone di sviluppare in 11 città d’Italia – Milano, Torino, Genova, Brescia, Parma, Bologna, Rimini, Firenze, Roma, Napoli e Campobasso – programmi di informazione, sensibilizzazione e supporto per la salute mentale durante l’adolescenza. Con i fondi raccolti Progetto Itaca amplierà e rinnoverà i propri servizi nel campo della salute mentale e potrà aprire nuove sedi sul territorio nazionale, garantendo una maggiore capillarità e presenza in Italia. “In questi due anni, nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia, anche il progetto Prevenzione nelle Scuole è rimasto attivo e non solo: si è ristrutturato e rinnovato per venire incontro a tutte le nuove esigenze. È fondamentale sostenere e salvaguardare la salute mentale di tutti e, in particolar modo, dei più giovani. Progetto Itaca c’è!”, sottolinea Felicia Giagnotti, presidente di fondazione Progetto Itaca. L’elenco delle piazze italiane che aderiscono all’iniziativa sarà disponibile da metà settembre sul sito progettoitaca.org. Sarà possibile inoltre ricevere a casa il riso facendone richiesta online.