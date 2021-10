Paesi Bassi: app con i testi del messale e la preghiera delle ore in olandese

I cattolici dei Paesi Bassi possono ora seguire attraverso una app del telefono i testi della messa in olandese. Sviluppata da un gruppetto di volontari della diocesi di Haarlem-Amsterdam, l’app ha aggiunto il messale ai testi della cosiddetta “preghiera delle ore”. L’idea era partita dal vescovo Jozef Punt, che si era accorto che breviario e messale “non sono facili da maneggiare per diaconi permanenti e laici”, mentre “il Concilio Vaticano II aveva raccomandato che anche i laici utilizzassero l’ufficio divino (o parti di esso) per pregare”, spiega una nota sul sito della diocesi. L’esperienza positiva dell’app con la liturgia delle ore, che ha permesso a moltissime persone di pregare in quel modo, ha sollecitato gli sviluppatori ad allargare l’offerta includendo i testi del messale. “Ciò è diventato ancora più urgente in relazione alle ricorrenti revisioni dei testi liturgici”. Per ora esiste un sito https://www.tiltenberg.org/missaal/ e una versione 1.0 dell’app “Messale”, già utilizzabile sebbene ancora in fase di sviluppo, perché altri testi verranno aggiunti in futuro (le messe della vigilia per le solennità, le letture facoltative nelle celebrazioni dei santi, testi per i defunti e testi propri per i santi fiamminghi). L’app dà la possibilità anche di stampare i testi o scaricarli come documento Word, oltre che di sottoporre segnalazioni, in modo che “possa essere continuamente migliorata con l’aiuto degli utenti”.