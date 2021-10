Diocesi: mons. Crociata (Latina), “lavoriamo per il Sinodo e per il nostro percorso dell’Iniziazione cristiana”

Con l’assemblea diocesana tenuta ieri sera presso la curia vescovile di Latina è iniziato l’anno pastorale nella diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Nell’occasione i parroci e i delegati hanno ricevuto la lettera pastorale del vescovo Mariano Crociata, il cui titolo è “‘Io ti dico: àlzati!’ – Camminiamo insieme per diventare cristiani”, che si riferisce a un versetto del Vangelo di Marco (5,41). Lo stesso vescovo, durante l’omelia per la celebrazione del mandato ai collaboratori pastorali – in avvio di assemblea – ha ricordato che “abbiamo bisogno di alzarci, non solo perché abbiamo difficoltà straordinarie da superare, penso alle conseguenze della pandemia o alla crisi che stanno attraversando le nostre parrocchie e la nostra diocesi, ma perché rialzarsi è l’unico modo di essere veramente credenti e umani. Da sdraiati o da seduti non si va da nessuna parte, non si conclude niente, si è destinati a sicuro fallimento…”.

Mons. Crociata ha indicato la strada da percorrere: “Ora il Signore ci chiede di affrontare gli impegni che ci affida da persone erette, in piedi, lanciate verso l’alto: il cammino sinodale della Chiesa italiana e l’attuazione del percorso dell’iniziazione cristiana. Stare in piedi significa abbracciare, scegliere queste indicazioni della Chiesa, farle proprie e impegnarsi per realizzarle. Non ci sono cammini senza difficoltà e le difficoltà si superano se si vogliono affrontare; se si aspetta che qualcun altro li risolva per noi, non si risolveranno mai, e noi rimarremo dove siamo, anzi andremo sempre più indietro perché in rapporto a Dio non si sta fermi, o si va avanti o si torna indietro, o ci si rialza o si sprofonda nella depressione”.

Durante l’assemblea è stato compito di don Massimo Capitani, coordinatore degli Uffici pastorali, aggiornare i presenti sulla necessità di costituire in ogni parrocchia – secondo le possibilità di ciascuno – una specifica équipe con cui avviare realmente il percorso dell’Iniziazione cristiana di cui si è dotata la diocesi. Cioè un progetto per l’Iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi più unitario (da zero a 18 anni d’età), in grado di coinvolgere maggiormente l’intera comunità ecclesiale e di accompagnare progressivamente i ragazzi con le loro famiglie nella vita cristiana e nella comunità. Si procederà per “passi” nelle tre fasce d’età, per aiutare le comunità a orientare le attività, sempre ieri sera, don Fabrizio Cavone ha presentato il Sussidio operativo Con il passo giusto (0-6-12).

Il vicario generale, don Enrico Scaccia, invece, ha spiegato come lavorerà la diocesi pontina per portare il suo contributo all’Assemblea generale del Sinodo dei vescovi, come voluto dal Papa, e che va a innestarsi con il cammino sinodale della Cchiesa italiana per i prossimi cinque anni. Il primo appuntamento sarà con la messa del 17 ottobre, in cattedrale a Latina, che avvierà questo processo di ascolto nella comunità ecclesiale pontina.