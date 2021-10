Papa Francesco: emergenza sanitaria e migrazioni al centro dell’udienza ad Angela Merkel

(Foto Vatican Media/SIR)

Emergenza sanitaria e migrazioni. Sono questi alcuni temi al centro dell’udienza concessa dal Papa alla cancelliera tedesca, Angela Merkel, e durata circa 45 minuti. “Nel corso dei cordiali colloqui – riferisce la Sala Stampa della Santa Sede – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti e per la fruttuosa collaborazione tra la Santa Sede e la Germania. Ci si è poi soffermati su questioni di reciproco interesse in ambito internazionale e regionale, convenendo sull’opportunità di rilanciare la cooperazione per affrontare le molteplici crisi in atto, con particolare riferimento alle conseguenze dell’emergenza sanitaria e alle migrazioni”. Dopo l’udienza con il Papa, Merkel si è incontrata con il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Questo pomeriggio la cancelliera tedesca incontrerà di nuovo il Papa, durante l’incontro promosso al Colosseo dalla Comunità di Sant’Egidio.