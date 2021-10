Mediterraneo: Omega, domani a Ventotene incontro sulle “Piccole Isole”

“Piccole Isole del Mediterraneo”: è questo il tema dell’incontro che si svolgerà domani, venerdì 8 ottobre, a Ventotene per iniziativa di Omega (Osservatorio mediterraneo di geopolitica e antropologia) in occasione dell’80° anniversario del Manifesto per un’Europa libera e unita di Ventotene e all’indomani della nomina di Procida capitale della Cultura 2022. Scopo dell’incontro è, affermano gli organizzatori, “rilanciare il ruolo fondamentale delle Isole del Mediterraneo ricche di storia, risorse naturali, cultura, attrazioni turistiche, pesca e modelli di blue e green economy e sensibilizzare circa le problematiche della comunità delle piccole isole, i bisogni prioritari e le esigenze essenziali, da risolvere allo scopo di colmare la loro lontananza dalle coste continentali. Nello stesso tempo, propone il lancio di un progetto di corridoio euromediterraneo che, oltre a sostenere la comunità, valorizzi il loro apporto e favorisca una rinascita dell’antica prosperità mediterranea. Le isole minori rappresentano un incredibile patrimonio costituito da settori determinanti quali la pesca, il turismo, l’ambiente e la cultura e, piazzate al centro del Mare Nostrum, sono punti cardinali di incontro e scambio interculturale”. “Le Piccole Isole – spiega Enrico La Rosa, presidente di Omega – sono avamposti dell’accoglienza e dello spirito solidale, tessuto connettivo del Mediterraneo, suo patrimonio genetico e composito attraverso cui è possibile riesumare l’anima regionale convogliandola verso la costituzione di una comunità coesa, nel cui mare si navighi per incontrare e creare opportunità, non solo per sfuggire a regimi dispotici di tiranni spesso lasciandovi la vita. Il nostro auspicio, è di inaugurare una stagione di iniziative in campo sociale, economico, logistico, culturale necessarie per la crescita di queste piccole comunità di pregio, potenziali laboratori per il riorientamento dello sviluppo economico e sociale. Ottant’anni dopo il Manifesto ‘Per un’Europa libera e unita’ di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, lì confinati dal regime fascista, Ventotene parla di nuovo agli europei e, quale simbolo di isole minori dalla grande tradizione, lancia un nuovo appello di unità, dialogo, accoglienza”. Il programma dell’incontro prevede interventi e una tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e dell’Associazione nazionale dei Comuni delle Isole minori (Ancim), e di organizzazioni specializzate. In serata il “Do Re Mi Fa Med”, che conclude il workshop di artisti provenienti dal bacino mediterraneo.