Salute: Oms, ok a primo vaccino anti-malaria per bambini. Ghebreyesus, “è un momento storico, potrebbe salvare decine di migliaia di piccoli in Africa”

L’Organizzazione mondiale della sanità ha approvato il vaccino contro la malaria per i bambini, il primo contro la malattia trasmessa dalle zanzare e che uccide più di 400mila persone ogni anno. “È un momento storico – ha annunciato in conferenza stampa da Ginevra il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus -: il tanto atteso vaccino contro la malaria per i bambini è una svolta per la scienza, la salute dei piccoli e la lotta contro la malaria“. Il suo utilizzo “in aggiunta agli strumenti esistenti per prevenire la malaria potrebbe salvare decine di migliaia di vite di bambini ogni anno”. L’Oms raccomanda l’uso diffuso del primo vaccino contro la malaria nei bambini dell’Africa subsahariana, dove ogni anno muoiono a causa della malaria più di 260mila bambini di età inferiore ai 5 anni, e di altre regioni con trasmissione da alta o moderata della malattia da Plasmodium falciparum; una raccomandazione che si basa sui risultati di un programma pilota in corso in Ghana, Kenya e Malawi, che dal 2019 ha raggiunto più di 800mila bambini. Il siero Rts, S/AS01, prodotto dalla multinazionale farmaceutica britannica GlaxoSmithKline, attiva il sistema immunitario dei bambini contro il Plasmodium falciparum, uno dei cinque patogeni della malaria, il più letale nonché quello prevalente in Africa. Il vaccino costituisce una pietra miliare storica tanto dal punto di vista scientifico che umano, perché è il frutto di 30 anni di ricerca della multinazionale Gsk insieme ad una rete di centri di ricerca africani.