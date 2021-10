Lavoro: Reggio Calabria, domani la firma del patto multisettoriale “Job in progress”

“Job in progress. Patto multisettoriale per il lavoro nella città metropolitana di Reggio Calabria”. Questo l’oggetto dell’accordo che verrà sottoscritto domani, venerdì 8 ottobre, nel corso di un incontro che si terrà alle 11.30, presso la sala “Monsignor Giovanni Ferro” dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.

Parteciperanno, in rappresentanza dei soggetti proponenti, mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Milito, vescovo di Oppido-Mamertina-Palmi, e Antonino Tramontana, presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria.

L’iniziativa è sostenuta da diversi partner tra cui le associazioni di categoria del territorio, l’Azione Cattolica diocesana di Reggio Calabria, le Acli della Provincia di Reggio Calabria, Banca Etica ed altri enti operanti a Reggio Calabria.