Papa Francesco: “disinneschiamo la tentazione fondamentalista”, “la pace non è un accordo da negoziare”

Foto Siciliani-Gennari/SIR

“La pace non è anzitutto un accordo da negoziare o un valore di cui parlare, ma un atteggiamento del cuore”. A ribadirlo è stato il Papa, durante l’incontro promosso dalla Comunità di Sant’Egidio al Colosseo. “Nasce dalla giustizia, cresce nella fraternità, vive di gratuità”, ha proseguito Francesco: “Spinge a servire la verità e dichiarare senza paure e infingimenti il male quando è male, anche e soprattutto quando viene commesso da chi si professa seguace del nostro stesso credo”. “In nome della pace disinneschiamo, vi prego, in ogni tradizione religiosa, la tentazione fondamentalista, ogni insinuazione a fare del fratello un nemico”, la supplica del Papa: “Mentre tanti sono presi da antagonismi, fazioni e giochi di parte, noi facciamo risuonare quel detto dell’Imam Ali: ‘Le persone sono di due tipi: o tuoi fratelli nella fede o tuoi simili nell’umanità”. Non c’è un’altra divisione. Popoli fratelli per sognare la pace’”.