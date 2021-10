Papa Francesco: “preservare la nostra Casa comune da azioni scellerate, a vantaggio di pochi”

foto SIR/Marco Calvarese

“Un punto di incontro per la riflessione sull’ecologia integrale, capace di raccogliere esperienze e pensieri differenti, coniugandoli attraverso il metodo proprio della ricerca scientifica”. Così il Papa ha definito il ciclo di studi sulla “Cura della nostra Casa comune e tutela del Creato” e della Cattedra Unesco “On Futures of Education for Sustainability”, inaugurato oggi alla Pontificia Università Lateranense con un solenne atto accademico, a cui ha partecipato anche il patriarca ecumenico di Costantinpoli, Bartolomeo. “In tal modo l’Universitas si mostra non soltanto espressione dell’unità dei saperi, ma anche depositaria di un imperativo che non ha confini religiosi, né ideologici, né culturali”, ha spiegato Francesco: “Custodire la nostra Casa comune, preservarla dalle azioni scellerate, magari ispirate da una politica, un’economia e una formazione legate al risultato immediato, a vantaggio di pochi”.