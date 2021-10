Cinema: Skopje, al via stasera il Giffoni Macedonia Youth Film Festival

Giffoni riprende le sue attività all’estero e lo fa iniziando da Skopje, in Macedonia del Nord: da oggi al 12 ottobre è tempo della nona edizione di Giffoni Macedonia Youth Film Festival. L’evento collegherà con il suo programma juror, cinema e idee, unendo l’esperienza in presenza di centinaia di ragazzi ad altrettanti coetanei collegati da città e nazioni diverse. L’iniziativa è cofinanziata per l’Italia dal Ministero della Cultura-Direzione generale Cinema, dall’Agenzia nazionale per il Cinema della Macedonia del Nord, sostenuta dall’Ambasciata d’Italia a Skopje e organizzata da Giffoni con l’associazione Planet M.

La geometria del festival segue quella già tracciata da #Giffoni50Plus: alla giuria composta da 180 giovani suddivisi in tre categorie – junior (dai 10 ai 14 anni), cadet (dai 14 ai 16 anni) e senior (dai 16 ai 19 anni) – si uniranno gli hub macedoni ed esteri che seguiranno, in diretta, film, dibattiti e workshop online. Quest’attività è stata organizzata con il supporto della Missione Osce a Skopje e sostenuta con i fondi del programma “Building bridges” per l’inclusione e la collaborazione tra istituti scolastici.

La serata inaugurale è in programma stasera, alle ore 18, presso il Cinema Frosina, nel Centro culturale giovanile a Skopje. All’evento parteciperà per Giffoni il direttore generale Jacopo Gubitosi; il project manager di Giffoni Macedonia Marco Cesaro; Rosario Minervini del team direzione; Rita Esposito del team comunicazione; mentre in rappresentanza dell’associazione Planet M il direttore di Giffoni Macedonia Darko Basheski e la program director Dea Krstevska. Numerose anche le presenze istituzionali come l’ambasciatore d’Italia a Skopje Andrea Silvestri e la ministra della cultura della Macedonia del Nord Irena Stefoska.

“La dinamicità ha sempre contraddistinto Giffoni e, in questo anno e mezzo, non siamo stati certo da meno – spiega Jacopo Gubitosi -. Tornare all’estero, in presenza, per Giffoni è un messaggio concreto di ripartenza: non possiamo stare fermi. La cultura fa parte del nostro benessere psicologico ed è giusto che, rispettando con attenzione le regole, torni a essere motivo di incontro e confronto attivo tra i ragazzi. Siamo felici di ripartire con le nostre attività all’estero: Giffoni è presente in Macedonia del Nord dal 2013, dove ha intrapreso un percorso formativo e culturale che cresce anno dopo anno. Qui abbiamo trovato una realtà fantastica, giovani preparatissimi, organizzazioni culturali, istituzioni locali e nazionali che si sono immediatamente stretti intorno all’evento e oggi sono assoluti protagonisti. Questa sarà solo la prima tappa del lungo viaggio internazionale di Giffoni”.