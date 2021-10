Diocesi: Padova, stasera concelebrazione per Santa Giustina presieduta da mons. Cipolla e consacrazione all’Ordo Virginum di due candidate

Ricorre oggi la memoria liturgica di santa Giustina, vergine e protomartire di Padova, ed è festa nell’abbazia benedettina e nell’omonima comunità parrocchiale patavina che vivrà solennemente alcuni momenti di preghiera, a partire dai vespri di ieri sera fino alla solenne concelebrazione eucaristica presieduta nel pomeriggio odierno, alle 18.30, dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, durante la quale saranno consacrate due candidate nell’Ordo Virginum, Barbara Anselmi e Lorella Fracassa, entrambe impegnate in ambito scolastico. Con loro salgono a 10 le consacrate dell’Ordo Virginum a Padova: pochi giorni fa il vescovo aveva consacrato nel duomo di Asiago le gemelle Anna Lia e Emma Bernar. Le appartenenti all’Ordo Virginum non hanno segni distintivi e non rispondono a un ordine religioso, non sono tenute alla vita comunitaria o a seguire particolari regole di vita. Una vita normale in cui ci si mantiene con il proprio lavoro, ma che testimonia una vocazione individuale a un legame profondo, intimo, esclusivo con Gesù. Il loro diretto superiore è il vescovo diocesano.

Sempre a Santa Giustina, sabato 9 ottobre alle 18, Cipolla presiederà una solenne concelebrazione eucaristica con la dedizione definitiva di una collaboratrice apostolica diocesana, Simonetta Giraldin. Le collaboratrici apostoliche diocesane dedicano la loro vita al Signore per il servizio pastorale nella Chiesa di Padova, vivendo comunque del proprio lavoro. Il servizio di collaborazione si esprime nei vari ambiti: iniziazione cristiana, catechesi, liturgia, attività caritative, formazione, educazione, insegnamento, collaborazione negli uffici diocesani, pastorale vocazionale.