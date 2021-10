Diocesi: Terni, domani si presentano le novità dell’Istess

L’Istituto di studi teologici e storico-sociali di Terni presenterà domani tutte le sue novità. Lo farà nel corso di una conferenza stampa in programma domani alle 11 al Cenacolo San Marco, alla quale parteciperanno il vescovo diocesano, mons. Giuseppe Piemontese, il direttore Arnaldo Casali, il direttore della Scuola di teologia, don Giorgio Brodoloni, i nuovi responsabili dei gruppi di progetto.

Oltre a presentare il gruppo dirigente dell’Istess, rinnovato nei mesi scorsi, verranno illustrati i nuovi loghi con cui l’Istituto firmerà tutte le sue attività: libri, storia, filosofia, teologia, arte, musica, teatro, cinema e media.

Nel corso dell’incontro don Brodoloni illustrerà il programma dell’anno accademico 2021-2022 della scuola diocesana di Teologia e Pastorale, le cui lezioni sono iniziate il 4 ottobre, ma che verrà inaugurato ufficialmente lunedì 11 ottobre alle 17 con la lectio magistralis di Lilia Sebastiani sul tema Autorità, ministerialità e profezia delle donne nel Nuovo Testamento.

Tra gli eventi in programma, la stagione delle mostre d’arte al Cenacolo San Marco 2021-2022 sarà aperta domani, venerdì 8 ottobre, dalla mostra fotografica di Enrico Valentini, che raccoglie gli scatti del grande fotoreporter ternano realizzati in oltre 60 anni di attività giornalistica. Un’altra mostra darà invece avvio alla diciassettesima edizione del Terni Film Festival: si tratta di “Vale un Perù”, curata da Massimo Picchiami e inserita all’interno del focus che la prossima edizione di Popoli e Religioni dedicherà all’America Latina. La mostra sarà inaugurata il 22 ottobre e resterà aperta fino al 5 novembre, vigilia dell’inizio del festival.

Nel corso della conferenza stampa verrà anche svelato ufficialmente il manifesto della prima edizione del Terni Film Festival diretta da Riccardo Leonelli, realizzato da Giorgio Agri. Verranno anche annunciati i finalisti del concorso “Una canzone per il Terni Film Festival” ideato da Marialuna Cipolla e promosso da Istess Musica.

Infine, sarà l’occasione per annunciare che, dopo una lunga chiusura, riaprirà al pubblico la Biblioteca diocesana “Giunio Tinarelli”, della quale l’Istess ha assunto la gestione nell’ottobre 2021, subentrando al Centro animatori vocazionali.