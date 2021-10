Irlanda: domenica 14 novembre vescovi in pellegrinaggio al santuario di Knock e messa in memoria dei morti per Covid-19

Domenica 14 novembre, i vescovi irlandesi di tutta l’isola (compresa l’Irlanda del Nord) si recheranno in pellegrinaggio al santuario mariano di Knock e celebreranno una messa in memoria di tutti coloro che sono morti durante la pandemia di Covid-19 e per le loro famiglie. Lo annuncia la Conferenza episcopale irlandese nel comunicato diffuso ieri sera a termine dell’Assemblea plenaria che si è svolta al Saint Patrick’s College a Maynooth. “Durante il loro incontro – si legge nel comunicato – i vescovi hanno riflettuto sul dolore sofferto da migliaia di famiglie in tutta l’Irlanda che hanno vissuto la morte di una persona cara durante la pandemia di Covid-19. In particolare, i vescovi hanno riconosciuto l’ulteriore disagio causato dalle restrizioni che, negli ultimi diciannove mesi, hanno limitato il numero di persone che potevano piangere e condividere questo momento così delicato per le famiglie. I vescovi hanno elogiato le parrocchie di tutta l’Irlanda che hanno organizzato cerimonie liturgiche per le famiglie in lutto, consentendo alle persone di riunirsi come comunità di fede per pregare per il riposo delle anime dei nostri defunti”. Ed è proprio per sostenere tutti coloro che hanno sofferto, e nel contesto del mese di novembre durante il quale si ricordano in maniera speciale i morti, che domenica 14 novembre tutti i vescovi d’Irlanda si recheranno al santuario di Knock, nella Contea di Mayo, e concelebreranno una messa che sarà trasmessa in diretta su www.knockshrine.ie e sul canale televisivo digitale Rté News Now.