Sicurezza: Sioi, aperte le iscrizioni al 9° master in Protezione strategica del Sistema Paese

Sono aperte le iscrizioni al 9° master in Protezione strategica del Sistema Paese promosso dalla Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi). Il master si propone di “far acquisire una conoscenza approfondita delle tecniche di decisione e gestione strategica della protezione di beni e di servizi vitali per il Sistema Paese, offrendo le basi necessarie per comprendere gli scenari di rischio, individuare le tecniche di protezione ed apprendere la capacità critica di valutazione per formulare strategie aziendali e settoriali”. Inoltre, “mira a fornire una conoscenza degli strumenti per l’attività di cyber threat intelligence nella rete e l’utilizzo di tecniche di open source intelligence per l’analisi del rischio, studiando gli strumenti per la navigazione e la ricerca anonima e affrontando il problema del tracking sul web”. L’obiettivo è di “formare security manager, responsabili della sicurezza di infrastrutture pubbliche e private, e cyber security analyst che possano operare in aziende pubbliche e private, nonché personale dei servizi di Intelligence e funzionari istituzionali”. Destinatari del master sono giovani laureati in tutte le discipline, dirigenti e funzionari della Pubblica amministrazione civile e militare, funzionari di ambasciate, dirigenti del settore privato, giornalisti. Dal 22 ottobre al 14 maggio 2022, gli iscritti seguiranno 200 ore di didattica e partecipazione ai seminari sull’attualità internazionale e 400 ore per studio individuale e ricerche. La didattica sarà in modalità web live e blended (online e in presenza). A completamento del percorso formativo farà seguito per i giovani laureati un periodo tirocinio curriculare presso organizzazioni o istituzioni internazionali, amministrazioni e enti pubblici, Associazioni private e imprese. Informazioni su www.sioi.org.