Incontro al Colosseo: terminata la preghiera ecumenica. Karekin II, “percorrere la strada della pace, liberi da odio, inimicizia e conflitti”

La preghiera comune del Padre Nostro e lo scambio reciproco della pace. I leader delle Chiese cristiane, con Papa Francesco, si sono ritrovati a fianco del Colosseo, luogo carico di storia e memoria, per la preghiera ecumenica per la pace prima della grande cerimonia finale che porterà a conclusione l’Incontro internazionale “Popoli Fratelli. Terra futura”. “Richiamiamo da questo luogo tutto il mondo a percorrere la strada della pace, libero da odio, inimicizia e conflitti”, ha detto Karekin II, supremo patriarca e Catholicos di tutti gli Armeni, al quale è stato affidato il compito di pronunciare l’omelia. “Il mondo ha bisogno della restaurazione della pace e di una vita sicura”. La pace è richiamata come dono per il mondo “in questo luogo – ha detto il Catholicos – che è stato riempito del sangue dei martiri, testimoni di Cristo, che non sono caduti nella disperazione di fronte alle sofferenze”. In platea, ad assistere la preghiera ecumenica, c’è anche Angela Merkel, cancelliera della Repubblica federale tedesca. Nelle intenzioni di preghiera, i cristiani hanno pregato per tutti gli operatori di pace, per i profughi, per la liberazione dei sequestrati, per la guarigione dei malati. “Fa che i poveri, sorelle e fratelli prediletti del Figlio tuo, lo siano anche di ciascuno di noi”.