Diocesi: Mantova, la sororità “Madonna del Castello” di Asola organizza due incontri sul tema della fede al femminile

La sororità “Madonna del Castello” di Asola, nella diocesi di Mantova, organizza due incontri aperti a tutti, sul tema della fede al femminile, che si terranno alle 20.45 nella cattedrale di Asola. Domani, venerdì 8 ottobre, sarà presente la teologa Cristina Simonelli, già presidente del Coordinamento delle teologhe italiane, docente di teologia patristica a Verona e presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano). Presenterà il suo libro “Eva, la prima donna”: “Eva è l’incarnazione dell’armonia perduta e promessa all’umanità in cammino; l’eredità di Eva è oggi motivo di forza per le donne, di riflessione per gli uomini e un ulteriore tassello alla decostruzione degli stereotipi e delle proiezioni sui generi”, si legge sul sito della diocesi.

Venerdì 15 ottobre sarà possibile ascoltare padre Fiorenzo Reati, frate minore, che ha vissuto per vent’anni in Russia a San Pietroburgo, ha insegnato filosofia presso il Seminario Cattolico “Maria, regina degli Apostoli” e l’Accademia russa cristiano-umanistica e Storia della teologia cattolica contemporanea presso Seminari ortodossi russi. Terrà un incontro dal titolo “La fede al femminile: conoscere Gesù altrimenti”.