Diocesi: Udine, al via la Scuola di politica ed etica sociale. Domani appuntamento sulla giustizia riparativa

Sarà l’incontro su “Una giustizia diversa: dalla punizione alla riparazione” ad inaugurare l’edizione 2021-2022 della Scuola di politica ed etica sociale (Spes) voluta dall’arcidiocesi di Udine per formare e favorire la crescita di nuovi giovani amministratori locali.

Domani, venerdì 8 ottobre, alle 17 presso l’aula 2 del polo economico dell’Università di Udine, a parlare di giustizia riparativa saranno Massimo Luciani, giurista dell’Università La Sapienza di Roma, e padre Guido Bertagna, gesuita ed animatore di percorsi di giustizia riparativa. L’appuntamento sarà introdotto dalla costituzionalista e direttrice dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine, Elena D’Orlando.

A partire dal 26 novembre, poi, inizierà il percorso vero e proprio della Spes, con i fine settimana formativi che offriranno di volta in volta una panoramica sui principali temi del dibattito socio-politico attuale a partire dagli obiettivi dell’agenda Onu 2030 e, soprattutto, dall’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. In programma 7 fine settimana di incontri, 14 relatori e una declinazione dei temi che spazia dal bene comune alle migrazioni, dalla spiritualità alla sostenibilità, dall’Europa alla comunicazione e all’economia. Verranno proposti anche focus sulla responsabilità sociale d’impresa e sulla marginalità contrastata a tutto tondo, dal lavoro agli spazi urbani.

“Mentre l’incontro di apertura è aperto a tutta la cittadinanza, il percorso formativo – viene spiegato – è rivolto principalmente a chi è impegnato (o desidera impegnarsi) nella politica locale, nel volontariato e nella cooperazione”. Grazie al sostegno di partner della Scuola, l’iscrizione all’intero percorso – da effettuarsi entro il 14 novembre – è gratuita per giovani fino ai 30 anni compiuti.