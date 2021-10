Diocesi: Bolzano-Bressanone, il 9 ottobre mons. Muser festeggia i 10 anni di ordinazione episcopale

Ricorre il 9 ottobre il decimo anniversario della consacrazione episcopale di mons. Ivo Muser, vescovo di Bolzano-Bressanone. Per l’occasione, il presule presiederà alle 9 una celebrazione eucaristica nel duomo di Bressanone. L’omelia sarà pronunciata da mons. Luigi Bressan, arcivescovo emerito di Trento, che 10 anni fa presiedette l’ordinazione episcopale di mons. Muser. Dopo un rinfresco nel giardino del Seminario maggiore, alle 11 si svolgerà una cerimonia nell’antica biblioteca del Seminario, dove saranno festeggiati anche i 30 anni dello “Studium Theologicum Academicum Brixinense” e i 300 anni dal trasferimento del Seminario dal Kassianeum alla sede attuale. È previsto il discorso dell’attuale arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi.

“In questi dieci anni – ricorda la diocesi in una nota – il vescovo ha tra l’altro scritto 21 lettere pastorali, ordinato 13 sacerdoti e 10 diaconi”. Sul sito web diocesano è online una pagina speciale dedicata ai 10 anni di episcopato di mons. Muser con un’intervista al vescovo, alcuni messaggi di auguri, alcuni passaggi-chiave delle lettere pastorali, curiosità del ministero episcopale e una galleria fotografica che testimoniano il servizio di mons. Muser in questi dieci anni.