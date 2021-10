Diocesi: Vicenza, stasera due incontri con don Leonardi sul tema “È possibile usare i social e restare liberi?”

“È possibile usare i social e restare liberi?”. Sarà questo il tema affrontato stasera con don Mauro Leonardi in due incontri proposti dall’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi della diocesi di Vicenza in collaborazione con Oratori fuori e il centro culturale San Paolo. Il primo incontro si tiene alle 17,45 al Ridotto Remondini di Bassano del Grappa e il secondo alle 20,45 al Centro diocesano Onisto di via Rodolfi 14/16 di Vicenza. Quest’ultimo sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Vicenza.

Mauro Leonardi è prete, educatore, scrittore e opinionista. È autore di varie pubblicazioni, l’ultima per le Edizioni Terra Santa, s’intitola “Il Vangelo secondo Tik Tok. Usare i social e restare liberi” ed è il frutto della sua esperienza diretta nel mondo dei social media, in particolare Tik Tok, dove il suo profilo ha superato i due milioni di follower. Per l’accesso in presenza agli incontri è necessario il Green Pass.