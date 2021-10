Incontro al Colosseo: Angela Merkel, “solo chi cerca la pace può trovare la pace”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“L’opera di pace ha molte sfaccettature. Tanta gente si impegna a lavorare per la pace e non sempre questo lavoro è coronato dal successo. Però dobbiamo crederci profondamente. È possibile costruire la pace anche se è a volte è dura, anche se è un lavoro dolorosamente lungo”. Sono parole di incoraggiamento quelle pronunciate da Angela Merkel, cancelliera della Repubblica Federale della Germania, che questo pomeriggio ha preso la parola alla Cerimonia finale dell’Incontro Internazionale per la pace, promosso nello Spirito di Assisi dalla Comunità di Sant’Egidio, che si sta svolgendo al Colosseo di Roma. “Senza il rispetto dell’altro e di chi la pensa differentemente non possiamo vivere in pace”, ha detto la cancelliera. “Solo con l’apertura e nel dialogo comune, possono crescere la comprensione e la fiducia reciproca. È facile dirsi eppure è tanto difficile. Fin troppi conflitti, crisi e guerre ci dimostrano in modo doloroso questo fatto. È a volte per questo motivo che dubitiamo sulla capacità dell’uomo di costruire e vivere nella pace. Ma disperare non è mai la soluzione, non dobbiamo mai rassegnarci e non dobbiamo diventare spettatori passivi quando le persone soffrono per i conflitti. Perché solo chi cerca la pace può trovare la pace, per quanto sia lenta e difficile questa ricerca”.