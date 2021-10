Salone Internazionale Emergenza: Cisom presenta la struttura operativa del Corpo

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) torna per il decimo anno al Reas, il Salone Internazionale dell’Emergenza, che si svolgerà dall’8 al 10 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). Per questo appuntamento il Cisom presenterà mezzi, procedure di primo soccorso e sicurezza che i volontari impiegano nelle diverse situazioni d’emergenza, disastri e calamità in cui prestano il loro intervento. Presso lo stand del Cisom situato nel Padiglione 7, si potranno vedere da vicino alcuni dei diversi mezzi e attrezzature impiegati dal Corpo di Soccorso in caso di gravi emergenze naturali e non solo. Su una superficie di circa 620 mq saranno esposti una tenda pneumatica – idonea per impieghi di pronto intervento e in emergenze come terremoti e altre calamità per il rapido montaggio anche su terreni accidentali non adatti alle strutture convenzionali – una Defender capace di operare in ogni condizione di intervento, un Ambulatorio Medico Mobile, un gommone per il soccorso fluviale. Quest’anno il Cisom accoglierà nel proprio stand anche uomini e mezzi del Corpo Militare Acismom che avrà la possibilità di esporre un Posto medico avanzato di secondo livello dispiegabile negli scenari civili e militari in cui il Corpo militare è chiamato ad operare. Ogni anno Reas richiama oltre 23.000 visitatori che partecipano a questo evento di settore richiamando esperti da tutto il mondo.