Coronavirus Covid-19: Draghi, “pandemia finalmente sotto controllo in molte parti del mondo. Vaccini sono sicuri e salvano vite”

“La pandemia è finalmente sotto controllo in molte parti del mondo grazie a campagne di vaccinazione efficaci. Ma il Covid-19 continua a colpire duramente molti Paesi. A fine settembre, si contavano più di 50.000 morti al giorno, nonostante l’enorme aumento della produzione di vaccini. Un numero così alto di morti è semplicemente inaccettabile”. Lo ha affermato questa mattina il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, intervenendo a Palazzo Madama all’apertura della 7ª Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20.

Rivolgendosi ai presenti, il premier ha osservato che “abbiamo davanti due problemi”. “Nei Paesi ricchi – ha spiegato –, le dosi di vaccino sono ampiamente disponibili, ma una minoranza dei nostri concittadini rifiuta di vaccinarsi, o esita a farlo”. “Questo comportamento – ha proseguito – è spesso dovuto alla paura che i vaccini non siano sicuri o efficaci, nonostante l’evidenza scientifica dimostri il contrario”. “Nei Paesi a basso reddito, invece, la disponibilità di vaccini è ancora limitata, anche per problemi di logistica”, ha aggiunto Draghi, ricordando che “nel mondo sono state somministrate più di 5,7 miliardi di dosi, ma solo 2% di queste sono arrivate in Africa”.

Per il presidente del Consiglio, “i Parlamenti possono fare molto per sostenere lo sforzo globale di vaccinazione”. “Potete adottare provvedimenti che rafforzino i meccanismi di trasparenza nella distribuzione dei vaccini e che impediscano lo spreco di soldi pubblici nella sanità. Potete inoltre sostenere i Governi nel loro impegno contro la disinformazione in materia di vaccini”, l’indicazione del premier. “Uno studio recente di Nature – ha evidenziato – ha mostrato come la lettura di notizie false riduca la probabilità che un individuo si vaccini ‘sicuramente’ contro il Covid-19 di più di 6 punti percentuali”. “Il Parlamento europeo ha compiuto molti passi concreti per sfatare i miti sui vaccini e ha fornito linee guida utili per identificare le notizie false sulle piattaforme digitali”, ha riconosciuto Draghi, secondo cui “il messaggio ai nostri concittadini deve essere molto chiaro”: “I vaccini sono sicuri. I vaccini salvano vite”.