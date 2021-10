Diocesi: Pavia, riparte la Scuola di cittadinanza e partecipazione. Domani appuntamento sulla 49ª Settimana sociale

Ripartirà domani, a Pavia, la Scuola di cittadinanza e partecipazione della diocesi dedicata quest’anno al tema “Ambiente, lavoro, povertà: #tuttoèconnesso”. Il ciclo di incontri, giunto alla nona edizione, è organizzato dal Servizio diocesano per i problemi sociali e il lavoro in collaborazione con Laboratorio di Nazareth e Csv Lombardia Sud e con l’accreditamento di “The Economy of Francesco”.

L’appuntamento inaugurale, in programma alle 21 presso il Collegio Santa Caterina di Pavia”, ha come titolo: “Futuro per tutti: verso la 49ª Settimana sociale”. Moderata da due giovani, Roberta Rocca e Giovanni Cerliani (delegati diocesani all’appuntamento di Taranto), la serata vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, del vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, di Pier Davide Guenzi, presidente dell’Associazione teologica italiana per lo Studio della morale, di Mauro Magatti, segretario del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali. Verranno anche presentate tre brevi interventi-testimonianze di Sabrina Spagni della Fondazione Romagnosi e dell’Osservatorio pavese sull’inclusione sociale, di Marianna Bertotti del movimento “Fridays for future Pavia” e di Elisa Moretti de “Il Mondo gira Odv”.